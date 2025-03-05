Лавров: невозможно предвидеть поведение Зеленского после заморозки помощи США

Невозможно предсказать, как приостановка военной помощи Соединенных Штатов повлияет на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом высказался во вторник, 4 марта, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

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— Я не могу влезть в голову к этому человеку. Да он и не человек, — заявил он, отвечая на вопрос в эфире Первого канала.

Заявления о приостановке передачи оружия и поддержки со стороны Штатов являются попыткой американского лидера Дональда Трампа оказать давление на украинский режим и президента республики Владимира Зеленского, чтобы побудить его принимать «правильные решения». Об этом сообщил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, приостановка поставок вооружений — это серьезный удар по киевскому режиму, потому что запасов вооружений хватит не более чем на три месяца.

До этого стало известно, что Дональд Трамп распорядился полностью приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не будет настроено на мирное соглашение с Россией.