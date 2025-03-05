Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предположил, что встречался с президентом России Владимиром Путиными в прошлой жизни.

Об этом он сказал в ходе переговоров с российским лидером в Кремле.

«Согласно пророчеству, наши страны очень близки и дружны», — сказал Хлайн после того, как подарил Путину две книги, в одной из которых содержится предсказание Будды о будущем российском правителе.

Мин Аун Хлайн в ходе своего визита также пригласил Владимира Путина посетить республику.