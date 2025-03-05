Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рекомендовал президенту Польши Анджею Дуде отказаться от антироссийских заявлений и русофобской риторики на Генассамблее ООН.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после его выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что значительная часть речи польского лидера была посвящена «навешиванию ярлыков» на Россию. Полянский, напомнив польскому президенту пословицу «не рой яму другому, сам в нее попадешь», посоветовал Дуде отказаться от антироссийских нарративов и сконцентрироваться на мирных инициативах.

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Полянский подчеркнул, что усилия по продвижению сотрудничества могут обеспечить долгосрочный мир в Европе, который необходим всем ее народам, включая поляков. Он также напомнил о жертвах, принесенных Советским Союзом в освобождении Польши от фашизма, упомянув, что более 600 тыс. советских солдат погибли за эту цель.

«Нам, потерявшим 27 млн жителей в борьбе с гитлеровским фашизмом, больно смотреть на такие действия», – заявил дипломат.

Полянский выразил непонимание в отношении позиции Польши, которая, по его словам, находится в авангарде провокаций, способных привести к новой мировой войне, несмотря на усилия по ее предотвращению.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дуда назвал решение американского президента Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом.