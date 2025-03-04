Сийярто: США готовы обсуждать отмену части санкций против России

Администрация Дональда Трампа выразила готовность обсудить возможность отмены американских санкций против России в энергетической сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнув, что такие меры негативно влияют на энергетическую безопасность его страны.

«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что [санкции], принятые при Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Он добавил, что санкции мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Сийярто активно выступает за пересмотр санкционной политики, уже обсуждая этот вопрос с американскими официальными лицами во время своих визитов. США ранее ввели значительные санкции против российской нефтегазовой отрасли и руководства Росатома, что привело к поиску альтернативных путей оплаты между Москвой и Будапештом.