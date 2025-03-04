Путин предложил участнику президентской кадровой программы Дронову стать врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин на встрече с и.о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым предложил ему стать врио главы региона, передает пресс-служба Кремля. Дронов поблагодарил главу государства за доверие.

При этом пост главы Новгородской области вакантен с 7 февраля. Тогда президент Путин принял отставку главы региона Андрея Никитина.

До этого участник президентской кадровой программы «Время героев» Александр Шептухин занял должность советника главы Федерального агентства воздушного транспорта. Стажировку Герой России проходил под наставничеством зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева.

Ранее стало известно, что в 2024 году 83 ветерана СВО завершили обучение для госслужбы по программе «Время героев». Ветеранов во время обучения отправляли на региональные стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях.

Кроме того, Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса. Параллельно российский президент освободил от этой должности советского и российского авиационного спортсмена и космонавта, летчика-космонавта СССР Сергея Крикалева.