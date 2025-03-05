Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ за подписью президента появился сегодня, 5 марта.

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На момент назначения Дронов занимал пост первого заместителя главы области.

Накануне в Кремле состоялась встреча, в ходе которой президент России предложил чиновнику новую должность. Путин отметил, что Дронов и так в курсе всех дел в области, и никакой новизны в новом статусе нет.

Политик выступал в роли вице-губернатора Новгородской области с апреля 2017 года, до этого он работал в органах управления управления дорожным хозяйством и структурах правительства Москвы.

Он получил назначение на должность врио губернатора в возрасте 45 лет.