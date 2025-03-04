Лавров заявил, что Зеленский «не человек»

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нельзя предсказать, как приостановка военной помощи Киеву со стороны США повлияет на Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу ведомства прокомментировать приостановку военной помощи Украине со стороны США, проанализировать возможные действия украинского лидера.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что поставки помощи Украине прекратились в районе 4.30 мск во вторник, 4 марта. Все грузы военного и двойного назначения были заблокированы в портах и на складах.

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В Белом доме уточнили, что мера будет действовать до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.