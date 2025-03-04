Песков отреагировал на публикацию Зеленского про готовность к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Вашингтоном. Об этом пишет РБК.

Во вторник, 4 марта, украинский лидер опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил сожаление по поводу скандала в Белом доме. Он заметил, что необходимо «все исправить», выразил готовность вернуться к диалогу с США.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания Зеленского.

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«Готов — это хорошо. Это позитивно», — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей удалил из соцсетей все совместные снимки с Владимиром Зеленским после инцидента в Овальном кабинете.