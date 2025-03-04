В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам

Президент России Владимир Путин говорил только о заинтересованности страны в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, а не о совместной добыче. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству», — сказал представитель Кремля.

25 февраля Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены. Также, по словам главы государства, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

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В этот же день профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам, потому что оно стало бы выгодным для каждой стороны. Эксперт отметил, что прежде всего подобные проекты потребуют больших вложений и новых технологий, поэтому иностранные компании могли бы помочь реализовать их.