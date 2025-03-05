Официальный представитель МИД России Мария Захарова с удивлением отметила неосведомленность главы министерства иностранных дел Израиля Гидеона Саара о героизации на Украине пособника нацистов Степана Бандеры.

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Накануне Саар на пресс-конференции отметил, что ему ничего не известно о национальном восхвалении Бандеры на Украине. Израильский министр пообещал проверить эту информацию и в случае необходимости осудить.

"То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве, да и в Москве тоже?", - поинтересовалась Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Саара.

Получается, добавила дипломат, что они ни разу не докладывали в столицу о фактах.

Представитель МИД РФ опубликовала список ссылок на материалы, в которых рассказывается о фактах героизации Бандеры на Украины.

Он подчеркнула, что тексты на английском языке - специально для главы МИД Израиля.

Между тем, в конце февраля кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен приехал на Украину и призвал как можно скорее положить конец культу Степана Бандеры. Стоя возле его памятника, польский политик подчеркнул, что люди этого человека "убили 100 тысяч поляков".

Эти слова о Бандере, по данным СМИ, привели украинское руководство в ярость. Мэр Львова Андрей Садовой назвал Ментцена "пророссийским политиком", потребовав проверить, разрешен ли ему въезд на Украину.