Военные иностранного государства примут участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой мьянманского кабмина сообщил, что военные из республики вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади 9 Мая.

"Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", - заявил президент.

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Путин также пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Москву на 9 Мая.