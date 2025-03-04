Военные иностранного государства примут участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин рассказал, что военные Мьянмы вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади 9 Мая. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер заявил об участии военных республики в параде после встречи с главой мьянманского кабмина.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что для участия в параде Победы были приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие.

Какие страны могут отправить своих военных на парад Победы в Москве 9 мая

В частности, в российскую столицу 9 мая могут приехать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.