Путин пригласил премьера Мьянмы на празднование 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Москву на 9 Мая. По итогам встречи с главой мьянманского кабмина российский лидер рассказал, что военные из республики вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади в этот день.

"Пригласили господина Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, - рассказал Путин. - Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади".