В Кремле высказались о контактах Путина с новым руководством Сирии

Рабочий график президента России Владимира Путина пока не предусматривает личных контактов с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Об этом во вторник, 4 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, пока нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии понимают исторический контекст отношений с Москвой.