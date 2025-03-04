Песков: официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял

Москва фиксирует сообщения прессы о возможной отмене американских санкций против РФ, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Пока таких заявлений не было, указал в беседе с программой "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал", - подчеркнул представитель Кремля. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.