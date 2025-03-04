Приостановка поставок продукции военного назначения США на Украину даёт надежду на то, что Киев склонится в сторону мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, скромно надеяться, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы всё-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что только американский лидер Дональд Трамп может решить, восстановить ли поставки военной помощи Украине.

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По данным Financial Times, нынешних запасов военной помощи США ВСУ хватит на два-три месяца.