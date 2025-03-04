Премьер Мьянмы подарил Путину книгу с предсказанием об отношениях с РФ

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил президенту РФ Владимиру Путину буддийскую книгу с предсказанием о дружбе между двумя странами.

Премьер Мьянмы подарил Путину книгу с предсказанием об отношениях с РФ
© РИА Новости
"Согласно этим предсказаниям, наши страны сейчас стали друзьями и партнерами", - сказал премьер-министр.

В книге также содержится текст на русском языке.

Путин поблагодарил премьер-министра за подарок.

"Большое спасибо за этот подарок необычный. Буддизм - одна из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением", - отметил президент.

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