Премьер Мьянмы подарил Путину книгу с предсказанием об отношениях с РФ

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил президенту РФ Владимиру Путину буддийскую книгу с предсказанием о дружбе между двумя странами.

"Согласно этим предсказаниям, наши страны сейчас стали друзьями и партнерами", - сказал премьер-министр.

В книге также содержится текст на русском языке.

Путин поблагодарил премьер-министра за подарок.