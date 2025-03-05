Ушаков заявил, что Путин обязательно в этом году посетит Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
При этом он уточнил, что конкретные сроки стороны пока не обсуждали.
«Пока трудно сказать. У нас приглашение поступило, но о конкретных сроках, насколько мне известно, стороны ещё не приступили договариваться. Но это будет визит в этом году обязательно», — цитирует Ушакова РИА Новости.
В октябре прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил Путина приехать в Индию в 2025 году.
В января в МИД Индии сообщили, что даты визита Путина согласовываются.