Путин и премьер Мьянмы обсудили судьбу слонов в России
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в Кремле подробно поговорили не только о двусторонних отношениях, но и затронули судьбу слонов из Мьянмы, проживающих в Московском зоопарке.
"Вы не первый раз в нашей стране, мы очень рады вас видеть. На этот раз у вас очень большая программа с посещением трех городов. Уверен, что это будет и полезно, и интересно", - приветствовал гостя Владимир Путин.
"В этом году мы отмечаем двадцатипятилетие подписания декларации об основах дружбы между нашими странами. За прошлый год товарооборот вырос на 40% - это хороший показатель", - оценил президент России.
"Не могу не поблагодарить вас за очень теплый подарок. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже были переданы в Московский зоопарк", - сказал Путин.
"Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили вам шесть слонов. Эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне, а в России такие температуры, поэтому я волнуюсь за них. Поэтому я спрашивал, как там наши слоны поживают, а мне ответили - не волнуйтесь, они под контролем", - улыбнулся премьер Мьянмы.