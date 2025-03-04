Путин и премьер Мьянмы обсудили судьбу слонов в России

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в Кремле подробно поговорили не только о двусторонних отношениях, но и затронули судьбу слонов из Мьянмы, проживающих в Московском зоопарке.

"Вы не первый раз в нашей стране, мы очень рады вас видеть. На этот раз у вас очень большая программа с посещением трех городов. Уверен, что это будет и полезно, и интересно", - приветствовал гостя Владимир Путин.

"В этом году мы отмечаем двадцатипятилетие подписания декларации об основах дружбы между нашими странами. За прошлый год товарооборот вырос на 40% - это хороший показатель", - оценил президент России.

"Не могу не поблагодарить вас за очень теплый подарок. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже были переданы в Московский зоопарк", - сказал Путин.