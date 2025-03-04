Президент России Владимир Путин согласился помочь своему американскому коллеге Дональду Трампу в переговорах с Ираном по ряду вопросов, в том числе о ядерной программе исламской республики. Об этом во вторник, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, стороны обсудили этот вопрос как во время февральского телефонного разговора между Путиным и Трампом, так и в ходе контакта делегаций в Эр-Рияде. Однако Россия и Иран не стали официально подтверждать подобную договоренность. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров, а Москва «готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого».

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— Представитель министерства иностранных дел Ирана, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран «естественно» предлагать свою помощь, — говорится в материале.

В то же время Национальный совет сопротивления Ирана выпустил доклад, в котором указал, что секретное агентство Минобороны республики, занимающееся разработкой ядерного оружия, активно ведет работу на территории объектов космической программы страны.