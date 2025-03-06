Лавров: Макрону никто не запрещает позвонить Путину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к контактам с Западом, обратив внимание на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, но не делает этого.

"Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него такие возможности есть, никто, как говорится, не запрещает", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.