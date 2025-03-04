Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Макрона

Запроса от Парижа на телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в последние дни не было.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», — так на соответствующий вопрос агентства ответил представитель Кремля.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает возможность восстановления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог с президентом России может состояться «в подходящий момент».