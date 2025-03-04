В Кремле прокомментировали просьбу Трампа к Путину

Москва готова сделать все возможное, чтобы США и Иран смогли решить проблемы отношений двух стран.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на переговорах Вашингтона и Тегерана, передает Bloomberg.

«По нашему мнению, США и Иран должны решать все проблемы в своих отношениях путем переговоров. Москва готова сделать все возможное, чтобы добиться этого», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, агентство обратилось с вопросом к МИД Ирана, предлагала ли Москва посредничество между Тегераном и Вашингтоном. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики отметил, что «для стран естественно предлагать свою помощь».