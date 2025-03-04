Песков обратился с призывом к США и Ирану

Москва считает, что Вашингтон и Тегеран должны решать все свои проблемы путем переговоров, и готова этого добиваться.

Об этом агентству Bloomberg заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров", - сказал он, добавив, что Москва "готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого".

По данным источников Bloomberg, Россия согласилась помочь администрации США в контактах с Ираном по вопросам иранской ядерной программы и поддержки Тегераном враждебных к Вашингтону сил на Ближнем Востоке. Они утверждают, что соответствующую просьбу озвучил президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля и что эта тема также обсуждалась во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

Представители России и Ирана не дали агентству прямого подтверждения или опровержения данной информации, Белый дом пока не отреагировал на просьбу о комментарии.

7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну: Вашингтон заключил ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в выступлении перед парламентом 27 февраля в свою очередь заявил о возможности возобновления переговоров с США, если Вашингтон сможет доказать свою договороспособность.