В Госдуме спрогнозировали сроки выполнения Украиной боевых задач без помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выполнять боевые задачи в течение двух-трех месяцев без военной помощи со стороны США, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Его цитирует РИА Новости.

«Я полагаю, что где-то два, может быть даже три месяца, они вполне способны выполнять задачи за счет накопленных запасов американского оружия, которое они уже получили в прошлом году, то есть у них есть на складах, на базах где-то хранят они, ну и плюс европейцы им давали, дают и будут давать», — сказал парламентарий.

По его мнению, не стоит ждать того, что бойцы ВСУ не смогут вести боевые действия через несколько дней. Проблемы, как указал Картаполов, начнутся через пару месяцев. В связи с этим Россия должна продолжать выполнять свои задачи в зоне СВО, заключил депутат.

В ночь на 4 марта телеканал Fox News сообщил о решении США приостановить всю военную помощь Украине, впоследствии эти данные подтвердили в Белом доме. Решение в том числе касается оружия, которое находится на пути следования в самолетах и кораблях. Поставки были прекращены 4 марта в районе 4:30 утра по московскому времени.