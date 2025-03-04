Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы 4 марта заявил, что нынешние лидеры Европы заинтересованы в эскалации мировых конфликтов.

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По мнению депутата, многие режимы Западной Европы объявили войну России, о чем свидетельствуют последние заявления европейских лидеров. Он отметил, что их человеконенавистническая идеология толкает мир к третьей мировой войне, в которой не будет победителей.

При этом Леонид Слуцкий выразил надежду, что подобный настрой разделяет меньшинство.

По его убеждению, каждый народ должен самостоятельно определять свое будущее, и только такой подход может гарантировать мир и процветание в грядущие столетия.

Подчеркивая миролюбивую позицию России, Леонид Слуцкий противопоставил ее позиции некоторых европейских лидеров, таких как президент Франции Эмманюэль Макрон, и выразил уверенность, что все больше стран будут поддерживать именно российскую точку зрения.