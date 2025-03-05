В СК рассказали о состоянии подозреваемого в убийстве главы района на Алтае

БАРНАУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, пытавшийся совершить суицид, находится в сознании.

Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"[Подозреваемый] в сознании", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что подозреваемым в убийстве Онищенко является Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, с 2018 года он возглавлял МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе", а с 2023 года - одноименное АО, учредителем которого является район.