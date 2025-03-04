Медведев призвал Европу «усыпить» без мучений киевскую «нацистскую шавку»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X призвал Европу «усыпить» без мучений киевскую «нацистскую шавку».

«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: „Мой песик!» — цитирует его ТАСС.

Данный шаг со стороны Европы он назвал бессмысленным, так как эта «безумная больная псина опасна».

«Так что лучше всего её просто усыпить, без всяких страданий», — заключил Медведев.

Ранее Медведев назвал «лютой выволочкой» для Владимира Зеленского скандал, который произошёл в Белом доме во время спора с президентом США Дональдом Трампом.