В Кремле рассказали о подготовке визита Лукашенко в РФ

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты говорили недавно по телефону, а именно — условились, что такой визит состоится в ближайшее время», — сказал он.

Песков добавил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины при встрече.

3 марта в Кремле сообщили, что Путин принял во внимание ссору между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США в Белом доме. Там подчеркнули, что вся российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

До этого президент Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года.