В Кремле высказались об остановке военной помощи Украине

Украина получала наибольшую долю вооружений из США, поэтому приостановка поставок может стать наилучшим вкладом в дело мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если США перестанут быть [военным поставщиком] или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, детали решения США о приостановке военной помощи «еще предстоит узнать».

Ранее агентство со ссылкой на Reuters сообщило, что военная помощь Украине от США была поставлена на паузу сегодня в районе 4.30 мск. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. При этом были остановлены поставки и американского оружия, уже находящегося в транзитных зонах на территории Европы.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, американский лидер обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам».

Накануне Песков заявил, что Владимир Зеленский не стремится к миру на территории Украины. По словам официального представителя Кремля, кому-то следует заставить его захотеть урегулирования конфликта.