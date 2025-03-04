Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России с США

Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Об этом пока рано говорить», — цитирует его РИА Новости.

В CNN ранее писали, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведётся в ускоренном режиме.

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В Bild, между тем, заявили, что Россия и США проводят тайные переговоры по запуску «Северного потока — 2».