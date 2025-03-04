В России оценили попытки Европы помирить Трампа и Зеленского

Пушков — о Трампе и Зеленском: усилия европейцев помирить их не слишком успешны
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не слишком успешны.
По его словам, американский лидер убедился в том, что Зеленский не хочет мира и ведёт себя неподобающим образом.
«Судя по всему, пока это так, двери в Белый дом для него будут закрыты», — написал Пушков в Telegram-канале.
Верховная Рада выступила с заявлением о Трампе
Ранее Трамп после конфликта с Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, не задержится надолго.
Также, по его мнению, Зеленский должен вести себя более благодарно за поддержку США.