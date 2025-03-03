Захарова отреагировала на скандал с песней "Катюша" в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором тот факт, что в Молдавии за исполнение песни "Катюша" артистам теперь приходится извиняться.

"Молдавский музыкальный фестиваль "Мэрцишор" проводится с 1966 года, когда самой [президента Молдавии Майи] Санду еще и в проекте не было. И такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он не знал никогда", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что молдавское правительство живет по принципу "вперед в прошлое".

"И это самое темное его прошлое: времен оккупации румынами и Губернаторства Транснистрия", - указала официальный представитель дипведомства.

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"Тем же, кто запрещает "Катюшу", хочется сказать: под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться", - подчеркнула дипломат.

Молдавское издание Newsmaker ранее сообщило, что традиционный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" в Молдавии в 2025 году начался со скандала - музыкантам из Израиля, которые спели песню военных лет "Катюша", пришлось извиняться за якобы нанесенное зрителям оскорбление.