Стало известно, как Шойгу удалось ударить по США

Поездка секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай, где он встретился с министром иностранных дел страны Ван И, оказалась ударом для США, заявил журналист Сергей Латышев. По его словам, которые приводит «Царьград», в ходе встречи Шойгу подтвердил готовность Москвы содействовать Пекину в международных инициативах.

Как считает Латышев, хоть официальной целью поездки секретаря Совбеза в Китай было обсуждение вопросов безопасности и международной политики, за этим скрываются определенные нюансы. Он убежден, что послание Москвы Пекину состоит из трех пунктов.

Первый, по мнению журналиста, заключается в том, что отношения России и Китая сегодня находятся на исторически высоком уровне. Второй — в том, что президент РФ Владимир Путин ценит доверительные связи с Пекином. Третий же пункт заключается в том, что глава государства также контролирует развитие отношений с соседом, уверен Латышев.

Ранее Шойгу завершил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они состоялись в Доме народных собраний. В ходе беседы секретарь Совбеза назвал уровень отношений России и Китая беспрецедентно высоким за всю историю. Он также отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других стран.