Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии

Россия продолжит оказывать содействие Абхазии в области национальной безопасности, социально-экономических вопросах и расширении международных связей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Центризбирком Абхазии в понедельник, 3 марта, утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.

Дипломат заметила, что перед властями Абхазии стоят масштабные задачи по эффективному обеспечению всестороннего подъема республики.

В Госдуме прокомментировали идею о присоединении Абхазии

Важную роль в этом процессе, уточнила Захарова, призвана сыграть реализация комплекса соответствующих российско-абхазских договоренностей.

«Москва продолжит оказывать многоплановое содействие Сухуму в сфере национальной безопасности, решении актуальных социально-экономических вопросов и расширении международных связей», — отметила представитель МИД.

Ранее Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией.