РФ закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая главу МИД страны Такэси Ивая. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что данная мера является ответом на продолжающиеся так называемые санкционные действия Токио в отношении России.

«Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан: министра иностранных дел Такэси Ивая», — говорится в тексте.

Также в список попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству Сехэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага и президенты IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne Хироси Идэ, Синсукэ Минами, Сюнсукэ Тоя и Есиюки Санкай.