Раскрыто последствие визита Шойгу в Китай для США

Визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай стал ударом для США. Такое мнение выразил обозреватель Сергей Латышев в материале «Царьграда».

Отмечается, что Шойгу встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Во время встречи подчеркивалось, что страны достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства.

Секретарь Совбеза также отметил, что Москва будет содействовать Пекину в международных инициативах.

По мнению журналиста, послание России Китаю можно описать тремя пунктами, в которых, в частности, говорится о высоком уровне российско-китайских отношений. Также, подчеркнул Латышев, китайским партнерам передали, что президент России Владимир Путин ценит доверительные отношения с Пекином и следит за их развитием.