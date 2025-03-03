В России прокомментировали возвращение десятка граждан с Украины в Курскую область

Возвращение 33 россиян с украинской территории в Курскую область — это очень важное достижение, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В России прокомментировали возвращение десятка граждан с Украины в Курскую область
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Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Возвращение из неволи любого гражданина России — это очень важное достижение. Это говорит об успешной работе и уполномоченного по правам человека России, и тех усилий, которые наше высшее руководство принимает ради решения гуманитарных задач», — сказал Климов.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн заявил, что десятки россиян удалось вернуть в Курскую область с украинской территории. По словам чиновника, среди вернувшихся много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Кроме того, Хинштейн отметил, что вернулись двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Также он добавил, что есть инвалиды.

Девяти россиянам потребовалась экстренная госпитализация, рассказал Хинштейн. Для них из Курска направили машины скорой помощи.

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