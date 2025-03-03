В Госдуме прокомментировали идею о присоединении Абхазии

Вопрос о присоединении Абхазии к России никогда не рассматривался. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, для РФ главное — стабильность и безопасность в республике.

— Вопрос о присоединении Абхазии к России не стоит на повестке дня, и мы никогда не предлагали такого сценария. Москву устраивает текущий статус Абхазии, при котором главное — это стабильность, мир и отсутствие внутренних конфликтов, — объяснил Водолацкий в беседе с News.ru.

Президент Абхазии назвал отношения с Россией главным направлением работы

3 марта ЦИК республикии сообщил, что победу на выборах президента Абхазии одержал кандидат Бадра Гунба.

Бывший лидер республики Аслан Бжания покинул свой пост после ноябрьских протестов. Почему были назначены досрочные выборы и что известно о кандидатах — в материале «Вечерней Москвы».

В декабре 2024 года парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, согласно которым теперь люди, получающие гражданство этой страны, должны клясться на абхазском языке.