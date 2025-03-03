Американист рассказал, при каком условии Трамп согласится простить Зеленского

Президент США Дональд Трамп все еще ждет публичных извинений от своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

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По его словам, своими последними заявлениями американский президент оставил Зеленскому «определенный люфт» для маневра, чтобы сгладить конфликт и вернуться к обсуждению так и не подписанной сделки по природным ресурсам.

«Трамп — политик, который умеет прощать даже тех, кто нанес ущерб его репутации. Но для этого нужно публично признать свои ошибки», — сказал Дубравский.

При этом он уточнил, что украинские власти, похоже, не готовы пойти на такой шаг, хотя и выразили Соединенным Штатам «десятки благодарностей» за уже оказанную помощь.

«Что касается военной помощи, я не берусь однозначно оценить, насколько вероятна ее приостановка. Это решение полностью зависит от Трампа, и только он определит, чем ситуация обернется для Украины», — заключил американист.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Зеленского извиниться перед Трампом за провальную встречу в Белом доме. При этом он указал, что текущие утверждения украинского президента о стремлении к миру не соответствуют действительности.