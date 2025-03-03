Премьер Мьянмы прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, запланированных на 4 марта, в ходе которых обсудят развитие российско-мьянманского сотрудничества и международные вопросы.

Самолет с мьянманским лидером приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встретила российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Также присутствовали представители посольства Мьянмы и спецпредставитель президента РФ Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

На 4 марта запланированы переговоры Мин Аун Хлайна с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны обсудят перспективы развития российско-мьянманского сотрудничества и актуальные международные вопросы. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано совместное заявление, а также ряд межправительственных и межведомственных документов.

Последняя встреча между Путиным и Мин Аун Хлайном состоялась осенью 2022 года во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.