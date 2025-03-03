Путин провел встречу с Миннихановым

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин и Минниханов обсудили ход специальной военной операции (СВО), промышленность и строительство в Татарстане, а также межконфессиональное сотрудничество.

Глава Татарстана рассказал, что в республике 15 Героев РФ, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей награждены орденом Мужества.

До этого Минниханов рассказал, что все предприятия Казани работают в штатном режиме после атак беспилотников.

Утром 14 января на предприятии «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане прозвучали сигналы тревоги. В тот же день в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Утверждалось, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».