Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, на которой изображены падающие на парашютах гробы французских солдат с подписью «Новая униформа французских военных на Украине».

Он отметил, что эта обложка, выпущенная в 2024 году, остается актуальной и в наше время. На одном из гробов изображена надпись «Мертвец Ноэль».

— Единственная удачная обложка «Шарли Эбдо», — написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя изображение.

Во время визита в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу Белого дома Дональда Трампа пересмотреть подход к перемирию на Украине, предложив сфокусироваться на прекращении операций в море и воздухе, а не на немедленном и полном прекращении огня. Макрон также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия гарантий безопасности для Украины, подчеркнув, что Европа не примет мир, достигнутый любой ценой.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Соединенных Штатов Америки по резолюции Организации Объединенных Наций по Украине неожиданно изменилась после встречи с россиянами в Эр-Рияде.