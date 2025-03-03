Путин прогнозирует "небольшое сжатие" ввода жилья

Президент РФ Владимир Путин считает, что рынок жилья ждет "небольшое сжатие" из-за высоких ипотечных ставок.

Такое мнение он высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль]", - сказал президент, выслушав доклад о темпах ввода жилья в регионе.

По словам Минниханова, в советское время в Татарстане в год вводилось максимум 1,8 млн кв. м жилья, сейчас этот показатель составляет 3,45 млн кв. м. Тем не менее он посетовал, что остро встают "вопросы процентные и ипотечные".

"Какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] "Инфраструктура для жизни". Будем обращаться [к вам], Владимир Владимирович", - заметил Минниханов.

Путин во время встречи отметил, что в Татарстане "за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза". Он подчеркнул, что Татарстан - это промышленно развитый регион страны.

"Он быстро развивается", - констатировал президент.

Тем не менее, он обратил внимание Минниханова на вопрос нагрузки на экосистему, подчеркнув, что "это очень важный вопрос".