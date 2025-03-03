Госдума весной может принять закон, закрепляющий понятие «студенческая семья»‎

Госдума весной этого года может принять закон о закреплении в законодательстве РФ понятия «студенческая семья»‎.

Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пресс-конференции «Демографическая политика России: перспективы решения проблем», Кузнецову цитирует РИА Новости.

«Надеюсь, в апреле соответствующий законопроект в Государственной думе станет законом, который сейчас принят единогласно в первом чтении, о студенческой семье», — сказала она. ‎

В конце прошлого года комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении проект о закреплении в законодательстве понятия «студенческая семья».

Отмечалось, что под данное понятие подпадают муж и жена до 35 лет, которые обучаются по очной или очно-заочной форме обучения по программам среднего профессионального образования, высшего образования, а также воспитывают ребенка. Кузнецова тогда подчеркнула, что законопроект станет основой для развития мер поддержки студенческих семей.

Депутат ГД Светлана Бессараб в ноябре прошлого года говорила, что с 2025 года в России станут больше заботиться о студенческих семьях.