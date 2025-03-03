Политолог Марков: Россия не примет предложения Макрона по Украине

Россия не примет предложений, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Политолог спрогнозировал ответ России на инициативы Франции по Украине
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Эксперт предположил, что Москва не будет прислушиваться к инициативам Парижа, так как сочтет, что они направлены лишь на передышку в боевых действиях, чтобы Киев мог получить новые боеприпасы. Кроме того, Макрон в принципе не рассматривается как человек, от которого могут исходить мирные предложения, поскольку тот является лидером «партии войны», написал Марков.

Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

При этом Макрон подчеркнул, что развертывание иностранных воинских контингентов на Украине может рассматриваться лишь как следующий этап урегулирования.

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