В Кремле ответили на вопрос об охлаждении отношений России и Турции

Двусторонние отношения России и Турции продолжают развиваться.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Песков ответил на вопрос об отношениях России и Турции и опроверг утверждения об охлаждении двусторонних связей. Он подчеркнул, что между странами регулярно проходят контакты на высоком уровне. В частности, пресс-секретарь президента упомянул разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.