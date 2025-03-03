В Кремле высказались об урегулировании конфликта на Украине

Появляются первые наброски, но слаженного плана по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, институализированный мирный план, пока не приходится», — сказал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у большинства государств Европы нет плана по урегулированию на Украине.