Песков сравнил Зеленского со слепым и глухим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о нежелании уступать никакие территории, которые находятся под контролем России, "нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле".

Президент Путин неоднократно говорил о возможной переговорной базе в виде стамбульских договоренностей, напомнил представитель Кремля.