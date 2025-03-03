Песков сравнил Зеленского со слепым и глухим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о нежелании уступать никакие территории, которые находятся под контролем России, "нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле".
Президент Путин неоднократно говорил о возможной переговорной базе в виде стамбульских договоренностей, напомнил представитель Кремля.
"Но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась, и только слепой может этого не видеть и глухой не хочет этого слышать", - заключил Песков.