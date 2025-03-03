В Кремле не комментируют публикацию Bild о переговорах по "Северному потоку - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Bild о том, что в Швейцарии идут тайные переговоры о возобновлении работы газопровода "Северный поток - 2". При этом он указал, что представители США уже опровергли эту информацию.

"Тот, кто упоминался в этой публикации, уже опроверг это, и американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать", - сказал представитель Кремля.

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали тогда два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Сроки восстановления их работоспособности в настоящее время определить невозможно.